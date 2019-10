Μπαρτσελόνα: Στην απεργία της Καταλονίας Πικέ και Ντεμπελέ!

Οι κινητοποιήσεις στη Βαρκελώνη για την καταδίκη των Καταλανών πολιτικών από το δικαστήριο της Μαδρίτης, συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς και την Παρασκευή (18/10) έχει κηρυχθεί απεργία.

Σε αυτή συμμετέχουν ακόμη και ποδοσφαιριστές, με τους Πικές και Ντεμπελέ να μένουν εκτός προπόνησης στη Μπαρτσελόνα, για να συμπαρασταθούν στους κατοίκους της πόλης.

❌ Piqué y Dembélé se 'solidarizan' con la huelga y no se entrenarán el viernes

❌ Los dos jugadores no acudirán a la Ciudad Deportiva

⚽ Posponen el entrenamiento al sábado por la mañana junto al preparador Edu Ponshttps://t.co/83plGrhPS3

— Diario AS (@diarioas) October 18, 2019