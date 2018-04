Ο Αντρές Ινιέστα ανακοίνωσε μπροστά σ’ όλη την ομάδα της Μπαρτσελόνα, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ αλλά και την οικογένεια του ότι αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα» στο τέλος της σεζόν, ύστερα από 22 χρόνια.

«Μετά από 22 χρόνια εδώ, ξέρω τι σημαίνει να είσαι παίκτης της Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας στον κόσμο. Ξέρω τι απαιτείται για να φοράς αυτή τη φανέλα και να είσαι αρχηγός. Θέλοντας να είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και το κλαμπ, η καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα τελειώνει εδώ», τόνισε αρχικά ο πολύπειρος μέσος και πρόσθεσε:

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μένα, καθώς πρέπει να αποχαιρετήσω την ομάδα στην οποία πέρασα όλη τη ζωή μου. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτός που έγινα οφείλεται στην Μπαρτσελόνα και τη Masia. Γι’ αυτό τους είμαι ευγνώμων και η απόφαση να φύγω δεν ήταν καθόλου εύκολη».

Ο Ινιέστα δεν άντεξε στο παρατεταμένο χειροκρότημα και «λύγισε». Η εμβληματική μορφή της Μπαρτσελόνα δάκρυσε, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του, όταν αναφέρθηκε στη σύζυγο του, η οποία ήταν παρούσια μαζί με τα τρία τους παιδιά. «Το πιο όμορφο πράγμα που βρήκα στη ζωή μου είναι αυτός ο άνθρωπος που με κάνει ευτυχισμένο καθημερινά, τη σύζυγό μου, που μου έχει χαρίσει αυτά τα τρία υπέροχα πλάσματα και είναι ό,τι περισσότερο έχει σημασία στη ζωή μου», τόνισε ο Ινιέστα.

Όσο για το γεγονός ότι δεν κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα», υποστήριξε: «Δεν είναι πρόβλημα αυτό για μένα. Το γεγονός ότι ήμουν υποψήφιος με παίκτες όπως ο Μέσι και ο Τσάβι ήταν ιδιαίτερα τιμητικό από μόνο του. Δεν αλλάζει η οπτική μου από το αν κέρδισα ή όχι αυτό το βραβείο».

🔊 Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2018