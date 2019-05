Καμία σχέση με ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν για τη Μπαρτσελόνα, με τη νέα της εμφάνιση για τα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2019-20 να είναι απόλυτα… φρέσκια, αλλά όχι και πρωτότυπη.

Με βάσει τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει ανεπίσημα, η νέα φανέλα των «μπλαουγκράνα» θα είναι καρώ με τα γνωστά χρώματα της ομάδας, το κόκκινο και το μπλε. Το σχήμα της όμως θυμίζει υπερβολικά εκείνο της Εθνικής Κροατίας, η οποία και ήταν η πρώτη που έκανε διάσημο αυτό το σχέδιο στην εμφάνισή της.

A couple of pics of what is reportedly the new Barcelona home shirt for 2019/20 #Barca #FCB #LaLiga pic.twitter.com/r7w9VSmb3K

— Football Kit News (@footballkitnews) May 13, 2019