Ο Ράκιτιτς υπέστη κάταγμα σε ένα από τα μετακάρπια οστά του αριστερού χεριού του, στην πρόσφατη αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ρόμα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Κροάτης μέσος κατάφερε όμως να τεθεί στη διάθεση του Ερνέστο Βαλβέρδε για τον χθεσινό (21/04) τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Σεβίλλη. Η εικόνα του χεριού του, με τα ράμματα, προκαλεί μια… ανατριχίλα!

📸[@barcacentre] | Rakitić's scar on his left hand from his recent injury… 😲pic.twitter.com/EsFKPauf33

— BarcaTimes (@BarcaTimes) April 20, 2018