Μπασακσεχίρ – Ολυμπιακός: Με αυτούς θα πάει στην Πόλη

Χωρίς κάποιο απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Κωνσταντινούπολη και τον πρώτο της αγώνα με την Μπασακσεχίρ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές. Μέσα σε αυτά τα ονόματα δεν βρίσκονται οι εδώ και καιρό τραυματίες, αλλά και ο Λεονάρντο Κούτρης που αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Ντουρμισάι, προφανώς για λόγους τακτικής.

Νέα πρόσωπα στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» -σε σχέση με αυτούς που βρέθηκαν στο “Γ. Καραϊσκάκης” στο 4-0 κόντρα στην Πλζεν- είναι ο τερματοφύλακας Αλέν, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος που αποθεραπεύτηκε, αλλά και οι Σουντανί και Σισέ.

Οι Πειραιώτες θα αναχωρήσουν το πρωί της Τρίτης (06.08.2019 / 10:45) για την Κωνσταντινούπολη. Ο Πέδρο Μαρτίνς θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 18:30 στo “Basaksehir Fatih Terim Stadium”. Μαζί του θα είναι και ο Ντάνιελ Ποντένσε ενώ η προπόνηση του Ολυμπιακού θα πραγματοποιηθεί στις 19:00.

Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Γιώργος Μασούρας, Μπρούνο, Σουντανί, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο & Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπασακσεχίρ. / The squad players selected ahead of the match against @ibfk2014. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #IBFKOLY #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/GqyJbi0NfL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 5, 2019