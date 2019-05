Μπέιλ: «Αν θέλουν να φύγω, πρέπει να με πληρώσουν, αλλιώς θα παίζω γκολφ»

Ο Ουαλός μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκάρεθ Μπέιλ, έμεινε και στο παιχνίδι με την Μπέτις στον πάγκο. Μετά το τέλος του αγώνα, ο άσος των Μαδριλένων μίλησε με αρκετά σκληρά λόγια τονίζοντας, πως δεν πρόκειται να φύγει από την ομάδα αν δεν πληρωθεί για τα επόμενα 3 χρόνια που έχει συμβόλαιο!

«Έχω τρία χρόνια συμβόλαιο, αν θέλουν να φύγω πρέπει να με πληρώσουν 17 εκατομμύρια το χρόνο, αν όχι θα μείνω εδώ και αν χρειαστεί να παίζω γκολφ θα το κάνω!», τόνισε ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος είναι ανεπιθύμητος στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου«.

🧨Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid

"Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C

