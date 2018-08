Μπενφίκα – ΠΑΟΚ: Αντρίκεια ισοπαλία! Η Τούμπα θα… βγάλει την πρόκριση στο Champions League

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Τον πρώτο λόγο για την πρώτη του πρόκριση στους ομίλους του Champions League έχει πλέον ο ΠΑΟΚ, που πήρε… αντρίκεια ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Μπενφίκα.

Ο “δικέφαλος του Βορρά” έφερε 1-1 στην έδρα της Μπενφίκα και θα παίξει για την πρόκριση σε μια εβδομάδα μέσα στην Τούμπα (29 Αυγούστου). Η αλλαγή του Ραζβάν Λουτσέσκου, Αμρ Ουάρντα, πέτυχε το “χρυσό” γκολ για τους Θεσσαλονικείς.

Το παιχνίδι…

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με… θράσος στο παιχνίδι και πιέζοντας ψηλά στο χώρο του κέντρου. Στο 6′ όμως η Μπενφίκα σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε. Η μακρινή μπαλιά βγήκε από την άμυνα των γηπεδούχων, ο Ζέντσον Φερνάντες έγινε αποδέκτης και σκόραρε. Στο ενδιάμεσο όμως η μπάλα είχε ακουμπήσει και στον Φερέιρα, με αποτέλεσμα σε δεύτερο χρόνο να υπάρχει οφσάιντ.

Ο “δικέφαλος του Βορρά” όμως ήταν πιο επικίνδυνος, κυκλοφορώντας πολύ καλά την μπάλα στην επίθεση. Στο 8 το πλασέ του Πρίγιοβιτς εντός μεγάλης περιοχής έφυγε λίγο ψηλά, ενώ στο 14′ ο Κάνιας έπιασε το μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βάχοδήμου.

Με το πέρας 20 λεπτών αγώνα, η ο ΠΑΟΚ δεν κυκλοφόρησε το ίδιο καλά την μπάλα, η Μπενφίκα άρχισε να ανεβάζει στροφές και ο “δαίμονας” Πίτσι έχασε 4 απανωτές μεγάλες ευκαιρίες. Σημαντικότερη αυτή του 26, όταν το πλασέ του Πορτογάλου μέσου έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη!

Οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία του ματς, εκμεταλλευόμενοι κυρίως την κακή παρουσία που είχε ο Μαουρίτσιο στο χώρο του κέντρου. Αντιθέτως, ο Πέλκας μάρκαρε, αλλά και προσπαθούσε να δημιουργήσει. Ο… επίλογος του ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ όμως δεν ήταν καλός. Ο Μαουρίτσιο “παρενόχλησε” τον Φερνάντες τη στιγμή που πήγε να σουτάρει εντός περιοχής, ο παίκτης των γηπεδούχων έπεσε και ο διαιτητής Μάζιτς έδωσε το “τραβηγμένο” πέναλτι. Ο Πίτσι ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε στο 45+1 το 1-0 για τους Πορτογάλους.

Gedson is fouled in the box and Benfica have a penalty. Pizzi scored afterwards. pic.twitter.com/xmSStaj0Xo — Benfica Youth (@BenficaYouth) August 21, 2018

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε μια διορθωτική αλλαγή στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, βάζοντας τον Ουάρντα στη θέση του Λημνιού, ο οποίος δεν κατάφερε να προκαλέσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν βιαστικός στις κινήσεις του, έκανε λάθη (έπεσε και η απόδοση του Κάνιας), την ώρα; που ο Πρίγιοβιτς στην επίθεση ήταν ανύπαρκτος. Βαρέλα και Κρέσπο ήταν οι.. σταθερές του “δικέφαλου του Βορρά”.

Ο Πασχαλάκης είχε κάποιες σημαντικές επεμβάσεις σε αντίπαλα σουτ, τα οποία όμως δεν προέκυψαν από επιθετική προσπάθεια σε οργανωμένη άμυνα. Ο Ουάρντα έδωσε.. πνοή στον ΠΑΟΚ, ενώ στο 71′ το διαγώνιο σουτ του Ζαμπά έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ.

Ο “δικέφαλος του Βορρά” πίεσε και στο 77′ “πάγωσε” το “Ντα Λουζ”. Ο Πέλκας εκτέλεσε το φάουλ, ο Βαρέλα έστειλε την μπάλα -με κεφαλιά- στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ουάρντα πήρε το… ριμπάουντ και με αριστερό “ξερό” σουτ έκανε το 1-1. Η αμέσως επόμενη κίνηση του Λουτσέσκου ήταν να ενισχύσει το κέντρο του με την είσοδο του Σάκχοφ στη θέση του Ζαμπά.

Benfica 1-1 PAOK! Warda! The Egyptian scores the super important away goal. He's been superb after coming on at the 52min. #paok #benfica #ucl #cl pic.twitter.com/m9KJuugGyp — All-Athenian FC – Pan-Athinaikos FC (@Amundsakis) August 21, 2018

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε την πίεση της Μπενφίκα στα τελευταία λεπτά, ο Πασχαλάκης είχε σπουδαία επέμβαση στο 86′ σε κοντινό πλασέ του Φερέιρα, ενώ στις καθυστερήσεις το συρτό πλασέ του Ζοάο Φέλιξ έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα και… βασανιστικά άουτ.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μπενφίκα (4-3-3): Βλαχοδήμος – Αντρέ Αλμέιδα, Ρούμπεν Ντίας, Ζαρντέλ, Γκριμάλντο – Ζέντσον Φερνάντες, Φέισα, Πίτσι (79’ Φέλιξ) – Σέρβι (79’ Σεφέροβιτς), Φερέιρα, Ζίβκοβιτς (65’ Ράφα Σίλβα)

Στον πάγκο της Μπενφίκα: Σβίλαρ, Κόντι, Σεφέροβιτς, Σεμέδο, Σάμαρης, Ράφα Σίλβα, Φέλιξ Ζοάο

ΠΑΟΚ (4-2-3-1): Πασχαλάκης – Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια – Κάνιας, Μαουρίσιο – Λημνιός (52’ Ουάρντα), Πέλκας, Ζαμπά (81’ Σάκχοφ) – Πρίγιοβιτς (88’ Ακπόμ)

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ είναι οι: Ρέι, Μπίσεσβαρ, Σάκχοφ, Χατσερίντι, Ακπόμ, Κίτσιου, Ουάρντα