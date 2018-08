Μπέρνλι – Ολυμπιακός: Χωρίς Πάρντο η αποστολή για την Αγγλία! Οι επιλογές του Μαρτίνς

Παρότι αγωνίστηκε βασικός κόντρα στο Λεβαδειακό στην πρεμιέρα της Superleague, ο Φελίπε Πάρντο δεν κέρδισε τελικά και μία θέση στην αποστολή για την Αγγλία και τον αγώνα με τη Μπέρνλι, αποτελώντας ουσιαστικά και τη μοναδική -μικρή- έκπληξη στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι με την αγγλική ομάδα, στη ρεβάνς του 3-1 του Καραϊσκάκης, με όλα τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα των «ερυθρολεύκων» να βρίσκονται πλέον στη διάθεσή του για το ματς.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς της Πέμπτης (30/8) κόντρα στην Μπέρνλι, για τα play-off του UEFA Europa League. / The players selected for the 2nd leg of @EuropaLeague play-off round (Thursday 30/8) vs @BurnleyOfficial.#olympiacos #UEL #BurOly #squadlist pic.twitter.com/8KA99KgsQz

