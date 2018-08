Η Γιουβέντους επικράτησε εντός έδρας της Λάτσιο με 2-0 κι έκανε το 2/2 στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η «Μεγάλη Κυρία» ήταν σαφώς ανώτερη από την αντίπαλο της κι έφτασε με σχετική άνεση στην τελική επικράτηση, παρότι το μεγάλο της αστέρι δεν βρήκε ούτε τώρα δίχτυα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σκόρασε, ωστόσο η Γιουβέντους βρήκε τα γκολ που χρειαζόταν από τους Πιάνιτς (30′) και Μάντζουκιτς (75′). Στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, μάλιστα, ο Κριστιάνο μπέρδεψε το βηματισμό του προ κενής εστίας, αλλά ο Κροάτης επιθετικός έσωσε τη φάση. Έτσι, οι πρωταθλητές Ιταλίας φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας με έξι βαθμούς, έπειτα από δύο αγωνιστικές.

Miralem Pjanic scores his first of the season vs Lazio ⚽ #JuveLazio pic.twitter.com/gkgXurqenV

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) August 25, 2018