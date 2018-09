Nations League: Το… έσωσε με πέναλτι η Ιταλία! video

Ένα εύστοχο πέναλτι του Ζορζίνιο, το οποίο έκανε ο Μπλαστσικόφσκι επί του Κιέζα, «έσωσε» το ντεμπούτο του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της… «χλωμής» Ιταλίας. Η Πολωνία εμφάνισε πάλι τον καλό της εαυτό, μετά την κάκιστη παρουσία που είχε στο Μουντιάλ της Ρωσίας αλλά δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από στην Μπολόνια, σε ματς για το Nations League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο «Ρενάτο Νταλ Άρα» με το γκολ του Ζιελίνσκι (40′), αλλά η Ιταλία κατάφερε να… σώσει τη παρτίδα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 78’.

Lewandowski 👉 Zielinski

🇵🇱 Poland take advantage of Italy’s carelessness in their own end and lead 1-0 at the break in Bologna.#ItaliaPolonia pic.twitter.com/euqs32beEy

