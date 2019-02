View this post on Instagram

Ζητώ συγνώμη από όλη την φίλαθλη Ελλάδα καθώς και από την ομάδα της ΑΕΚ για την χτεσινή συμπεριφορά μου. Δυστυχώς τα συνθήματα έναντιον της οικογένειας μου καθώς και της θρησκείας μου με εξόργισαν με συνέπεια να μην μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση.Βγηκα εκτός εαυτού και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου. Ειλικρινά δεν ήθελα να προσβάλλω την ομάδα και τους φιλάθλους της ΑΕΚ καθώς και την ομάδα που αγωνίζομαι τον Ατρόμητο . Υπόσχομαι ότι δεν θα αντιδράσω με αντίστοιχη συμπεριφορά στο μέλλον καθώς σέβομαι και αγαπώ την Ελλάδα.