Νέα «επίθεση» Ζλάταν σε Γκουαρντιόλα! «Ήμουν Ferrari αλλά αυτός ήθελε Fiat» – video

Η καριέρα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει ουσιαστικά ως μοναδικό «αγκάθι» την αποτυχημένη παρουσία του στη Μπαρτσελόνα, σε μία περίοδο μάλιστα που οι «μπλαουγκράνα» κυριαρχούσαν στην Ευρώπη και ο ίδιος ο Σουηδός έριξε και πάλι τις ευθύνες στον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να προσθέσει τον Ζλάταν στην… καλοκουρδισμένη μηχανή της ομάδας του Μέσι, με τον επιθετικός των Λ.Α. Γκάλαξι να δίνει ένα… φανταστικό παράδειγμα για όσα συνέβησαν εκείνη την εποχή, μιλώντας στην αγγλική έκδοση του ESPN.

«Δεν μου μιλούσε και αυτό ήταν κάτι που μου συνέβαινε για πρώτη φορά. Όταν με αγοράζεις, είναι σαν να παίρνεις μια Ferrari. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο πρέπει να το διαχειριστείς ανάλογα. Να του βάλεις το καλύτερο καύσιμο, να βγεις και να πατήσεις το γκάζι. Ο Γκουαρδιόλα μου έβαζε ντίζελ και απλά έκανε βόλτες στον αγωνιστικό χώρο. Αν ήθελε αυτό, θα μπορούσε να αγοράσει ένα FIAT».

