Δεν λέει να «κοπάσει» ο σάλος από τη χθεσινή (22/07) ανακοίνωση αποχώρησης του Μεσούτ Οζίλ από την Εθνική Γερμανίας, με τον παίκτη να καταγγέλλει για ρατσισμό τη γερμανική ομοσπονδία, εξαιτίας μιας φωτογραφίας του, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στα social media το μήνυμα «στηρίζω τον Οζίλ», έγινε το πιο δημοφιλές στην Ευρώπη, με απλούς ανθρώπους από την Τουρκία, αλλά και γνωστούς και άγνωστους από όλο τον κόσμο να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον διεθνή Γερμανό ποδοσφαιριστή.

Την ίδια ώρα όμως, η γερμανική εφημερίδα Bild κυκλοφόρησε σήμερα (23/07) με συνέντευξη του προέδρου της Μπάγερν Μονάχου, Ούλι Χένες, ο οποίος και έκανε νέα «επίθεση» στον μεσοεπιθετικό της Άρσεναλ, για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ.

Χένες: «Χαρούμενος που τελείωσε, έπαιζε σκ@τ@ για χρόνια»

«Είμαι χαρούμενος που τελείωσε όλο αυτό. Έπαιζε σκ@τ@ για χρόνια. Το τελευταίο τάκλιν που κέρδισε ήταν πριν το Μουντιάλ του 2014. Τώρα κρύβει τις χάλια εμφανίσεις του πίσω από αυτήν την εικόνα (σ.σ. με τον Ερντογάν). Όποτε παίζαμε εναντίον της Άρσεναλ, τους «χτυπούσαμε» εκεί γιατί ξέραμε ότι ήταν το αδύνατο σημείο τους. Οι 35 εκατ. ακόλουθοί του, οι οποίοι δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο, πείθονται ότι παίζει καλά όταν βγάζει μια κάθετη πάσα. Η ανάπτυξη στη χώρα μας είναι μια καταστροφή. Πρέπει να πάτε πίσω στο τι είναι άθλημα. Είναι ένα άθλημα και από αθλητική άποψη ο Εζίλ δεν είχε θέση στην εθνική εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Ούλι Χένες στην «Bild».

Οι νέες δηλώσεις του Χένες όμως, κατάφεραν να δημιουργήσουν και νέες αντιδράσεις για ρατσισμό προς την πλευρά των Γερμανών, με τα μηνύματα τόσο ενάντια στον ίδιο τον πρόεδρο της Μπάγερν Μονάχου, όσο και γενικότερα στη «νασιοναλμανσάφτ» να αυξάνονται.

«Έχω γνωρίσει πολλούς προέδρους της γερμανική Ομοσπονδία, αλλά ο τωρινός είναι ο χειρότερος των τελευταίων 50 χρόνων», έγραψε ένα γερμανός δημοσιογράφος. «Αυτό που έκαναν στον Οζίλ ήταν ντροπιαστικό», σημείωσε ένα άλλος, ενώ χιλιάδες ήταν οι απλοί φίλοι του Οζίλ που του έστελναν μηνύματα «Είμαστε δίπλα σου», «Σε στηρίζουμε» κτλ.

Τα μηνύματα στήριξης στον Οζίλ

"#Grindel is the worst DFB President in the last 50 years." 😱#Özil pic.twitter.com/ezJOcmXC11 — DW Sports (@dw_sports) July 23, 2018

I hope the german press and @DFB_Praesident are happy with making @MesutOzil1088 retire from our National Team. Everyone is acting like they are all perfect. It is just disgusting for me. All the best for your future, Mesut👍#OEzilstatement #Özil #Grindel — Kai'deto'Wollin (@deto_official) July 22, 2018

Mesut Ozil is simply confirming that Racism in Football will never end.SAY NO TO RACISM#Özil pic.twitter.com/WbfDmQxPWy — Paul Ombati (@IsOmbati) July 22, 2018

If you are a Turkish living in Europe, it won’t matter if you change your name, religion or passport. They will always see you as Turkish !

So @MesutOzil1088 Don’t try to convince these Nazi remnants. We are proud of you 🇹🇷 #Özil — Leyla Bint-i Adem (@leylabntadem) July 22, 2018

I Stand With Mesut

We Stand With Mesut

Only God Can Judge Me#Oezil pic.twitter.com/8CbfqDKMgC — Pansyxavier28 (@Pansyxavier06) July 22, 2018