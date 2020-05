Ο νέος γύρο εξετάσεων που έγιναν σε 996 άτομα της Premier League (παίκτες και μέλη των σταφ) εμφάνισε δύο νέα κρούσματα κορονοϊού.

Δύο ακόμη μέλη ομάδων της Premier League βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό, κάτι που εμφανίστηκε στον δεύτερο γύρο τεστ, που έγιναν για την ανίχνευση του covid 19.

Συγκεκριμένα, στα 996 τεστ που πραγματοποιήθηκαν στον δεύτερο γύρο σε ποδοσφαιριστές και στα σταφ των ομάδων της Premier League υπήρξαν 2 θετικά, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 8, καθώς στον πρώτο γύρο είχαν βρεθεί 6 θετικοί στον κορονοϊό.

Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 1.744 τεστ. Τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό δεν θα γίνουν γνωστά σύμφωνα με απόφαση της Premier League.

BREAKING: The Premier League have confirmed there were 2 positive tests for coronavirus from 2 clubs after the second round of mass testing.