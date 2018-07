Την πρώτη τους εμφάνιση πραγματοποίησαν την Πέμπτη (19/07) τρεις εντυπωσιακές νέες φανέλες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης παρουσίασαν τις δεύτερες εμφανίσεις τους για τη νέα σεζόν, ενώ η καινούργια φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε… ανεπίσημο ντεμπούτο στα social media.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες ένδυσης, η πλειοψηφία των ομάδων σε όλο τον κόσμο, έχει στραφεί πλέον σε εναλλακτικές εμφανίσεις που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία τους, ώστε να αυξήσουν και τις πωλήσεις τους και σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκα και τα εν λόγω κλαμπ. Η νέα εμφάνιση της Γιουβέντους είναι μαύρη με κίτρινες «πινελιές», η φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ροζ «κουφετί», ενώ της Ατλέτικο είναι σε αποχρώσεις του γαλάζιου.

Dem don dey sell the okrika version of our 2018/19 away Pink Manchester United jersey for Taiwan. #mufc 😅

I know say United never launch am officially. pic.twitter.com/BD7SNQZAQZ

