Έτοιμη να «σαρώσει» τα πάντα στις μετεγγραφές του φετινού καλοκαιριού, μοιάζει η Γιουβέντους, αφού η ιταλική ομάδα προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του Ντιέγκο Γοδίν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Πολ Πογκμπά φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του στο Τορίνο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από την Ισπανία, υποστηρίζουν ότι η «γηραιά κυρία» έχει αποφασίσει να καλύψει τη ρήτρα των 20 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Ουρουγουάης, ενώ τα δημοσιεύματα από την Ιταλία θέλουν τον Γάλλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει εκφράσει την επιθυμία αποχώρησης από την Αγγλία.

Ο 32χρονος αμυντικός φαίνεται να επιθυμεί την παραμονή του στη Μαδρίτη, όμως η Γιουβέντους συνεχίζει να «παλεύει» τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχοντας ως ατού και το γεγονός ότι έπεισε… ολόκληρο Ρονάλντο να εγκατασταθεί στο Τορίνο. Αντίθετα, όσον αφορά τον νέο πρωταθλητή κόσμου με τη Γαλλία, ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία αποχώρησης από το Μάντσεστερ -μετά από μία μέτρια διετία εκεί- και την επιστροφή του στη Γιουβέντους. Η περίπτωσή του πάντως μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη, αφού το κόστος μιας τέτοιας μετεγγραφής θα υπερβεί πιθανότατα, ακόμη και εκείνο του Πορτογάλου.

Juventus set to offer three season deal to lure Atleti's Diego Godín to Turin#Juventus #SerieA https://t.co/IzBAX1N1zF pic.twitter.com/fDzms0pqUb

— AS English (@English_AS) July 17, 2018