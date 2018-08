Νεκρός «χρυσός» πρωταθλητής! Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό

Πέθανε ο Νίκολας Μπετ! Στα 28 του χρόνια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 στα 400 μέτρα με εμπόδια, έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη χώρα του, όταν ανατράπηκε το αυτοκίνητό του.

Ο Κενυάτης δρομέας, που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Πεκίνο της Κίνας, έφυγε από τη ζωή, όταν το SUV που οδηγούσε μεταξύ των περιοχών Ελντορέτ και Καψαμπέτ, στην Κένια, έπεσε σε λακκούβα και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει θανάσιμα.

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ολόκληρη η Κένυα, αφού κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως έχασε τη ζωή του τόσο άδικα, ένα «ήρωας» της χώρας, με το αυτοκίνητό του πάντως να δείχνει σε τραγική κατάσταση, στα πρώτα πλάνα των τηλεοπτικών συνεργείων που έσπευσαν στο σημείο του θανάτου του.

Nandi: Residents recount how car crash that killed former 400m hurdles world champion Nicholas Bett happened #KTNNewsCentre @Sharon_Momanyi #RIPNicholasBett pic.twitter.com/QhaYMSS2Bp

Nandi residents mourn former world champion Nicholas Bett who died in a car crash in the early morning hours #KTNNewsCentre #RIPNicholasBett @Sharon_Momanyi pic.twitter.com/WkZ64ezk0d

Λίγο πριν χάσει τη ζωή του στο απίθανο τροχαίο στους δρόμους της Κένυας, ο Νίκολας Μπετ είχε αποθεωθεί στο αεροδρόμιο της χώρας του, κατά την άφιξή του από την πόλη Ασάμπα της Νιγηρία, όπου και έδωσε τον τελευταίο του, όπως αποδείχθηκε, αγώνα στα 400 μέτρα με εμπόδια.

Former 400m hurdles champion Nicholas Bett on Monday night upon his arrival from Asaba, Nigeria where he ran his last race. #RIPNicholasBett #TheDailyBrief @eriknjoka pic.twitter.com/hSqi8QLKbx

— K24 TV (@K24Tv) August 8, 2018