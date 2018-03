Champions League: Νέος «τελικός» για Ρεάλ! Αγγλικός «εμφύλιος» στους «8» – Η κλήρωση των προημιτελικών

Στα σημαντικότερα ματς που έβγαλε η κληρωτίδα για τους “8” του Champions League, η κάτοχος του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει την Γιουβέντους, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού.

Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στον μοναδικό “εμφύλιο” που προέκυψε.

Οι πρώτοι αγώνες στο Champions League 3 και 4 Απριλίου και οι επαναληπτικοί 10 και 11 του ίδιου μήνα.

Η κλήρωση για τα ημιτελικά είναι προγραμματισμένη στις 13 Απριλίου και οι αγώνες 24/25.4 και 1/2.5, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 26 Μαϊου στο Olimpiyskyi stadium, στο Κίεβο.

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρόμα (Ιταλία)

Σεβίλη (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

The official result of the #UCLdraw.

Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2018