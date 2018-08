Νίκη στο 95′ για τη Μίλαν! Ο Κρουτόνε «σκότωσε» τη Ρόμα – videos

Η Μίλαν ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τη Ρόμα, χρειάστηκε όμως ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για να πάρει την πρώτη νίκη της μετά από τρία χρόνια κόντρα στους Ρωμαίους, του Κώστα Μανωλά.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο προηγήθηκε στο σκορ με τον Φρανκ Κέσιε στο 40ο λεπτό του αγώνα, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει για πολύ το προβάδισμα, αφού ο Φεντερίκο Φάτσιο, με ωραίο μονοκόμματο σουτ, έφερε και πάλι το ματς στα ίσια, στο 59ο λεπτό του αγώνα.

Με τις δύο ομάδες να έχουν μάλιστα από ένα ακυρωθέν γκολ, μέσω VAR, όλα έδειχναν ότι το ματς θα «κλείσει» στην ισοπαλία, όμως οι Ιγκουαΐν και Κρουτόνε είχαν διαφορετική άποψη, προς τέρψιν και των φίλων της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League.

What a fantastic pass from HWitty Jack. Higuain finally getting the flag to stay down and he dispatches easily. Possible VAR check for the offside though. pic.twitter.com/F5eingICRM

— Para (@Paracelsus) August 31, 2018