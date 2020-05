Άτυχος στάθηκε ο πιτσιρικάς της Ντόρτμουντ, Τζιοβάνι Ρέινα, λίγο πριν την έναρξη του εντός έδρας ντέρμπι με τη Σάλκε, στην επανέναρξη της Bundesliga.

Ο Τζιοβάνι Ρέινα θα μπορούσε να γίνει ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που ξεκινά βασικός σε αγώνα, με τη συμμετοχή του στο Ντόρτμουντ – Σάλκε.

Ο νεαρός Αμερικανός εξτρέμ επιλέχθηκε να ξεκινήσει στο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, αλλά ένας μικροτραυματισμός στο ζέσταμα τον έθεσε νοκ-άουτ!

Ο Λουσιέν Φαβρ έκανε την αναγκαστική αλλαγή πριν την έναρξη του αγώνα και χρησιμοποίησε τον Τοργκάν Αζάρ στη θέση άτυχου Ρέινα.

Gio Reyna will be replaced by Thorgan Hazard in the Starting XI as a result of an injury sustained during warm up 📝



Get well soon, Gio 🙏 pic.twitter.com/V8RoWrO2wx