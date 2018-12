Ο Αμπρέου δεν το… βάζει κάτω! Έφτασε τις 28 διαφορετικές ομάδες

Γυρολόγος… του ποδοσφαίρου! Στη Ρίο Μπράνκο, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Βραζιλία, θα αγωνίζεται πλέον ο Σεμπαστιάν Αμπρέου, πηγαίνοντας στα 42 του χρόνια στην 28η διαφορετική ομάδα της καριέρας του.

Να θυμίσουμε πως ο “El Loco παρέλαβε τον Απρίλιο του 2018 την πλακέτα ως κάτοχος του ρεκόρ Guinness για τον ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε περισσότερες διαφορετικές ομάδες (σ.σ. εκείνη τη στιγμή είχε φτάσει τις 26 διαφορετικές… φανέλες).

Primeiras palavras do uruguaio Loco Abreu com a camisa centenária do Rio Branco-ES pic.twitter.com/NHZHF43ftu

— Globoesporte.com ES (@globoesporteES) December 13, 2018