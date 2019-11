Επιστροφή στους πάγκους και στο γερμανικό πρωτάθλημα για τον Γιούργκεν Κλίνσμαν. Η πολύ κακή πορεία της Χέρτα Βερολίνου φέτος, υποχρέωσε την διοίκηση της ομάδας να αναζητήσει νέο προπονητή αφού έλυσε τη συνεργασία της με τον Αντε Κόβιτς.

Φαίνεται πως οι ιθύνοντες της ομάδας βρήκαν αυτό που ήθελαν στο πρόσωπο του “θρυλικούς” πρώην επιθετικού των “πάντσερ”, Γιούργκεν Κλίνσμαν. Ο 55χρονος τεχνικός που επιστρέφει στους πάγκους μετά τον Νοέμβριο του 2016, όταν και αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, θα αναλάβει τη Χέρτα ως το τέλος της σεζόν.

Ante Covic is no longer head coach of Hertha BSC. After intensive discussions, @michaelpreetz and @antecovic14 mutually agreed to terminate his contract. @J_Klinsmann will take over until the end of the season.

