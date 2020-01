Η έλευση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έδωσε πνοή στη Μίλαν, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Κάλιαρι με 0-2 για την 19η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο 38χρονος Σουηδός σούπερ σταρ ξεκίνησε στο βασικό σχήμα και σκόραρε για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στους “ροσονέρι” διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας στο 64′ με άμεση εκτέλεση μέσα από την περιοχή. Το σκορ είχε ανοίξει ο Ραφαέλ Λεάο στο 46′. Με αυτή τη νίκη η Μίλαν ανέβηκε στους 25 βαθμούς και στην 7η θέση, πίσω ακριβώς από την σημερινή της αντίπαλο που έχει 29 και βρίσκεται στην τελευταία θέση που δίνει εισιτήριο για το Europa League της επόμενης σεζόν.

#Ibrahimovic SCORES his first goal since his return to #ACMilan #CAGMIL pic.twitter.com/cC4y5zecEA

— RainingGoals (@RainingGoals) January 11, 2020