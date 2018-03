Μέσι, Ρονάλντο, Νείμάρ και άλλοι πασίγνωστοι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο… στόχαστρο του ISIS, που απειλεί ενόψει του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Οι τζιχαντιστές διαρρέουν στον Τύπο σοκαριστικές φωτογραφίες των “άσων” των γηπέδων, με σκοπό να τρομοκρατήσουν.

Ο ISIS χρησιμοποίησε και πάλι την ίδια τακτική και ασχολήθηκε ξανά -μετά από περίπου 5 μήνες- με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Μέσι εμφανίζεται γονατιστός και με κόκκινα ρούχα, δίπλα σε έναν ένοπλο άνδρα του ISIS, που τον κρατά από το κεφάλι. Και όλα αυτά με.. φόντο το στάδιο «Λουζνίκι», εκεί όπου θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Messi is 'held captive by jihadi' in ISIS's latest execution-style poster promoting terror😟😟 pic.twitter.com/nSP6yrSaEX

— All Football App (@allfootballapp) March 20, 2018