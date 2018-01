Για περισσότερα από 80 λεπτά η άσημη Νιούπορτ κρατούσε την πρόκριση στα χέρια της κόντρα στην Τότεναμ.

Η ομάδα της League 2 έριξε… στα σχοινιά τους Λονδρέζους με το γκολ του Άμοντ στο 32΄, ωστόσο, ο Χάρι Κέιν “έσωσε την παρτίδα” για την Τότεναμ, αφού στο 82′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Έτσι, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο επαναληπτικό που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο.

Newport County’s goal vs Tottenham by Padraig! WATCH NOW!!! pic.twitter.com/xuMfx76Z1d

Kane goal. What an absolute peach of a flick from Son pic.twitter.com/BfMGSUrQPI

January 27, 2018