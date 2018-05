Ένα απίθανο βίντεο από τη Βραζιλία, δείχνει τον τερματοφύλακα της Ατλέτικο Παραναένσε, Μέλο Σάντος, να τσεκάρει το κινητό του, εν ώρα αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Η μεγαλύτερη απορία πάντως, που προκύπτει από το βίνετο και έχει ήδη γίνει… viral, είναι πως κατάφερε να γράψει στο κινητό, χωρίς να βγάλει τα γάντια του!

Santos, goleiro do Atletico Paranaense, com o celular no meio do jogo de hoje. pic.twitter.com/wIO0M8e3Dp

— Goleirada (@goleirada) May 13, 2018