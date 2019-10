Ο Ντρις Μέρτενς της Νάπολι σημείωσε δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Σάλτσμπουργκ για το Champions League και πέτυχε μία ιστορική διάκριση με τη φανέλα των Ναπολιτάνων.

Ο Βέλγος επιθετικό έφτασε τα 116 τέρματα με την φανέλα των «παρτενοπέι» και προσπέρασε στη σχετική λίστα τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, φτάνοντας στην δεύτερη θέση.

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τη Νάπολι παραμένει ο Μάρεκ Χάμσικ με 121 γκολ, ενώ κάτω από τους Μέρτενς και Μαραντόνα (115) και, βρίσκονται ο Ατίλα Σαλούστρο με 108 και ο Καβάνι με 104 τέρματα.

