Οδυνηρή βραδιά για την Αργεντινή στο «Wanda Metropolitano». Η Ισπανία έπαιξε σαν… δαιμονισμένη και τη διέλυσε με το εκπληκτικό 6-1.

Οι Λατινοαμερικάνοι αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Μέσι και δέχθηκαν ηχηρή «σφαλιάρα» από τον Ίσκο και την… παρέα του.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε χατ τρικ κόντρα στην Αργεντική και κέρδισε το χειροκρότημα της εξέδρας.Το 1-0 έκανε για τους «φούριας ρόχας» ο Ντιέγκο Κόστα, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν ο Άσπας και ο Αλκάνταρα. Ο Οταμέντι είχε μειώσει προσωρινά σε 1-2.

Άξιο αναφοράς, πως λίγο μετά το τελευταίο γκολ του Ίσκο –το οποίο διαμόρφωσε το 6-1 υπέρ των γηπεδούχων- ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε απογοητευμένος από τις εξέδρες του γηπέδου, χωρίς να περιμένει το σφύριγμα της λήξης.

🎥 | Messi could not watch the game anymore after Spain's 6th goal. pic.twitter.com/Umw9W0wPIo

— Barca Centre Media (@centrevid) March 27, 2018