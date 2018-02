@fcbarcelona_tr

Ο Μέσι κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ κόντρα στην Τσέλσι -την 9η φορά που την αντιμετώπισε- και η Μπαρτσελόνα έφυγε με το πολύτιμο 1-1 από το “Σταμφορντ Μπριτζ”, που της δίνει το... πάνω χέρι για πρόκριση στους “8” του Champions League. "Περίπατος" - πρόκρισης για την Μπάγερν, που “διέλυσε” μέσα στο Μόναχο την Μπεσίκτας με 5-0.

Η Τσέλσι ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο “Στάμφορντ Μπριτς”. Ο Γουίλιαν κατάφερε -μετά από δυο δοκάρια- να δώσει το προβάδισμα στους “μπλε” με ένα υπέροχο γκολ, αλλά ένα τραγικό λάθος της άμυνας των Λονδρέζων ήταν αρκετό για τους Καταλανούς, που.. χτύπησαν και διαμόρφωσαν το τελικό 1-1.

Ο Μέσι ήταν… αόρατος μέχρι το 75′, αλλά εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του -κορυφαίου- Ινιέστα και πέτυχε το πρώτο του γκολ κόντρα στην Τσέλσι.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, δυο γκολ του Λεβαντόφσκι και δυο γκολ του Μίλερ έφτιαξαν το 5-0 της Μπάγερν επί της Μπεσίκτας, αποτέλεσμα που στέλνει.. από τώρα τους βαυαρούς στους “8” του Champions League.

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 1-1

Το πρώτο μέρος του αγώνα στο “Στάμφοπρντ Μπριτζ” είχε πολύ καλό ρυθμό και την Τσέλσι να έχει σαφώς καλύτερη επιθετική παρουσία. Πέρα από κάποιες μικρές στιγμές καλής κυκλοφορίας, η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να περιορίσει την πίεση των γηπεδούχων, που ενθουσίασαν τους οπαδούς τους.

Οι “μπλε” ήταν αυτοί που έφτασαν 3 φορές μια… ανάσα από το γκολ, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γουίλιαν. Ο Βραζιλιάνος ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου και “σημάδεψε” στο 33′ και στο 41′ τα δοκάρια του Τερ Στέγκεν.

Willian aka Postman 😔☺️ pic.twitter.com/eHNxrCnjGj — 🇿🇦 Pride Mbandlwa 🇿🇦 (@__pride__m) February 20, 2018

Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου (42′) και έπειτα από εκτέλεση φάουλ στην περιοχή και απόκρουση του Πικέ, ο Αζάρ έπιασε απευθείας βολέ από το όριο της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι!

Η Μπαρτσελόνα ανέβασε την απόδοση της στο δεύτερο μέρος, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά συνέχισε να είναι… φλύαρη, ενώ οι μπαλιές που βγήκαν προς την περιοχή του Κουρτουά, δεν ανησύχησαν τον Βέλγο πορτιέρε. Η Τσέλσι ήταν όμως αυτή που έφτασε στο 1-0. Στο 62′ ο Γουίλιαν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, απέφυγε έναν αντίπαλο και με πανέξυπνο φαλτσαριστό συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τερ Στέγκεν!

Η Μπαρτσελόνα πίεσε για την ισοφάριση και τα κατάφερε στο 75′, με τον Μέσι να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ κόντρα στους Λονδρέζους. Ο Ινιέστα εκμεταλλεύεται την κακή αντίδραση της άμυνας της Τσέλσι και μια παράλληλη πάσα στην άμυνα των “μπλε”, πετάχτηκε και πήρε την μπάλα, γύρισε την μπάλα στο πέναλτι για τον επερχόμενο Μέσι, που με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-1.

Παρά την προσπάθεια της, η Τσέλσι δεν κατάφερε να φτάσει στο νικητήριο γκολ. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου στο «Καμπ Νόου».

Μπάγερν – Μπεσίκτας 5-0

Η Μπάγερν μπήκε στο ματς με σκοπό να φτάσει πολύ γρήγορα στο γκολ και όσο περνούσαν τα λεπτά ανέβαζε όλο και περισσότερο την πίεση της στα καρέ της Μπεσίκτας. Οι Βαυαροί “σφυροκόπησαν” τα καρέ των φιλοξενούμενων, ενώ στο 16′ βρέθηκαν με αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Βίντα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η Μπεσίκτας έχασε τεράστια ευκαιρία να σοκάρει την ομάδα του Χάινκες στο 19′. Ο Βάγκνερ Λοβ “άδειασε” τον Χούμελς με φοβερή ντρίμπλα και βγήκε απέναντι από τον Ούλραϊχ αλλά το τελείωμα με το μυτάκι που προσπάθησε να κάνει πέρασε άουτ! Όλο το υπόλοιπο ημίχρονο ήταν… Λιοντάρια – Χριστιανοί, με τους γηπεδούχους να παίζουν μονότερμα την τουρκική ομάδα.

Στο 30′ και μετά από φοβερή σέντρα του Χάμες, ο προωθημένος Χούμελς έπιασε την καρφωτή κεφαλιά αλλά ο Φάμπρι με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το μηδέν! Τελικά, η Μπάγερν έφτασε λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λέπτου στο 1-0. Ο Κομάν πέρασε τον Αντριάνο και έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε με.. περιπέτεια στον Μίλερ, ο οποίος με κοντινό “τελείωμα” άνοιξε το σκορ στο 43′.

Thomas Muller opens the scoring for Bayern Munich at home to ten men Besiktas, great work from David Alaba. #UCL pic.twitter.com/07lzQZa1pK — Mike (@FootieUTgifs) February 20, 2018

Η Μπάγερν δεν βρήκε… αντίσταση από την Μπεσίκτας, συνέχισε να ελέγχει το ματς και κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 52′. Ο Μίλερ έδωσε στον Λεβαντόφσφκι, ο οποίος γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο επερχόμενος Κομάν έκανε το 2-0.

GOAL Coman – Assist Lewandowski pic.twitter.com/CHBYJAT11E — Bayern & Germany 📹 (@iMiaSanMia_vid) February 20, 2018

Τα πράγματα κύλησαν… ιδανικά για τους Βαυαρούς, που στο 66′ έφτασαν σε τρίτο γκολ. Ο Κίμιχ έκανε τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, ο Μίλερ πετάχτηκε και με σουτ νίκησε τον Φάρμπι για το 3-0!

Bayern Munich 3-0 Besiktas – Thomas Muller with his second of the night. pic.twitter.com/R9p1h7U8eX — Mike (@FootieUTgifs) February 20, 2018

Η Μπεσίκτας ήταν ανήμπορη να προβάλει αντίσταση μέσα στην “Αλιάνζα Αρίνα” και δέχθηκε και άλλα δυο γκολ. Στο 79′ ο Χούμελς έκανε το δυνατό σουτ, ο Φάμπρι έδιωξε προσωρινά αλλά ο Λεβαντόφσκι πήρε το «ριμπάουντ» και έγραψε με κοντινό σουτ το 4-0! Εννιά λεπτά αργότερα, ο Πολωνός επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 5-0 με κοντινό πλασέ, μετά από μπαλιά του Μίλερ. Η ρεβάνς της 14ης Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Lewandowski! What a finish!!

Sage to say this game is over with #Bayern grabbing their 4th⚽️ of the game #UCL #BAYBES #BayernBesiktas pic.twitter.com/A5Dx6ZThXj — After The Whistle (@gcratw) February 20, 2018