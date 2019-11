Ολοκκλήρωσε τον τρίτο κύκλο χημειοθεραπειών, στις οποίες υποβλήθηκε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Σαντ’ Όρσολα της Μπολόνια όπου νοσηλευόταν. Ο 50χρονος παλαίμαχος σταρ της Σερβίας και νυν προπονητής της Μπολόνια έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό πως πάσχει από λευχαιμία και δίνει τη μάχη του έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του Αριάνα αλλά και τον ιταλικό σύλλογο.

Η Μπολόνια ήταν μάλιστα που προχώρησε σε ανάρτηση μία φωτογραφίας του Μιχαΐλοβιτς με τη γυναίκα του έξω από το νοσοκομείο και τη συνόδευσε με τη λεζάντα “Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε ξανά αφεντικό. Τα λέμε αύριο στην προπόνηση” αφού ο Σέρβος τεχνικός θα επιστρέψει στα καθηκοντά του από αύριο κιόλας.

Great to see, boss! ❤️💙

See you on the training ground tomorrow…

🗒: https://t.co/L8g0rxpteR#WeAreOne pic.twitter.com/B28e4pV348

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) November 20, 2019