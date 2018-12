Ο Μόντριτς… σήκωσε τη “Χρυσή Μπάλα”! Έσπασε την κυριαρχία Ρονάλντο – Μέσι!

Ο Λούκα Μόντριτς, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και αναδείχθηκε νικητής της 63ης «Χρυσής Μπάλας», σταματώντας την κυριαρχία των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο την τελευταία δεκαετία, όταν και μοιράστηκαν τις διακρίσεις (από πέντε) για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

#BallondOr Voici les 🔟leçons à retenir du classement final du Ballon d'Or France Football 2018 : https://t.co/m88ZiiY6Tv pic.twitter.com/ftphc4Am9f — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/OhgLykPRpc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 3, 2018

#ballondor 01🇬🇧 Owen

02🇧🇷 Ronaldo

03🇨🇿 Nedved

04🇺🇦 Chevtchenko

05🇧🇷 Ronaldinho

06🇮🇹 Cannavaro

07🇧🇷 Kaka

08🇵🇹 Ronaldo

09🇦🇷 Messi

10🇦🇷 Messi

11🇦🇷 Messi

12🇦🇷 Messi

13🇵🇹 Ronaldo

14🇵🇹 Ronaldo

15🇦🇷 Messi

16🇵🇹 Ronaldo

17🇵🇹 Ronaldo

18🇭🇷 Modric — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε 753 ψήφους κι έγινε ο πρώτος Κροάτης ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει σε αυτή τη διάκριση, καθώς και ο πρώτος από όλες τις χώρες που συγκροτούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία. Πριν από 20 χρόνια ο Νταβόρ Σούκερ είχε φτάσει κοντά, αλλά ήταν δεύτερος. Μάλιστα, δέχθηκε και τα συγχαρητήρια της προέδρου της χώρας, Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς.

La première réaction du Ballon d'Or France Football 2018, Luka Modric #ballondor https://t.co/bjJGR2lh2D pic.twitter.com/muAayhMq55 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 3, 2018

Quand la présidente de la Croatie laisse un message à Luka Modric 👀 #ballondor pic.twitter.com/15U5n0AV49 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 3, 2018

Ο Πορτογάλος σταρ της Γιουβέντους ήταν δεύτερος με 476 ψήφους, ενώ ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα πέμπτος (280), με τους Αντουάν Γκριζμάν (414) και Κιλιάν Μπαπέ (347) να καταλαμβάνουν αντίστοιχα την τρίτη και τέταρτη θέση. Από εκεί και ύστερα, την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν κατά σειρά οι Μοχάμεντ Σάλαχ, Ραφαέλ Βαράν, Εντέν Αζάρ, Κέβιν Ντε Μπράιν και Χάρι Κέιν. Την πρώτη «Χρυσή Μπάλα» στην κατηγορία των Γυναικών κατάκτησε η Άντα Χέργκερμπεργκ, από τη Νορβηγία. Ο Κιλιάν Μπαπέ πρώτευσε στο επίσης νέο βραβείο «Κοπά», για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2018.

🇵🇹 Winner of the 2017 Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo (@Cristiano) is 2nd this year #ballondor pic.twitter.com/QC8urW4Kae — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

🇫🇷 Kylian Mbappé (@KMbappe) is 4th in the final ranking of the 2018 Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/7gCa924ICg — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

Εντός του 2018 ο Μόντριτς πανηγύρισε το τρίτο συνεχές Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οδήγησε την Εθνική ομάδα της πατρίδας του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, όπου η «χρβάτσκα» ηττήθηκε (2-4) από τη Γαλλία. Σε αυτή τη διοργάνωση είχε επίσης κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» της FIFA, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς παρέλαβε το βραβείο Best FIFA men΄s player και το UEFA men’s player of the year, όπως και το βραβείο για τον κορυφαίο πλέι-μέικερ, από την IFFHS.

Η κατάταξη των υπόλοιπων 20 άσων, που μαζί με τους προαναφερόμενους είχαν συνθέσει την τελική 30αδα, είχε ως εξής: 11. Καντέ, 12. Νεϊμάρ, 13. Σουάρες, 14. Κουρτουά, 15. Πογκμπά, 16. Αγουέρο, 17. Μπέιλ, 18. Μπενζεμά, 19-21. Φιρμίνο, Ράκιτιτς, Σέρχιο Ράμος, 22-24. Καβάνι, Μανέ, Μαρσέλο, 25-27. Άλισον, Μάντζουκιτς, Όμπλακ, 28. Γοδίν, 29-30. Ίσκο, Λορίς.