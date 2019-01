Ο Μοράτα “καθάρισε” για Τσέλσι! Έγραψε… ιστορία ο Κωνσταντόπουλος – videos

Μπορεί ο Λουκ Στιλ να δυσκόλεψε το έργο της Τσέλσι, αλλά ο Αλβάρο Μοράτα ήταν αυτός που… νίκησε την Νότιγχαμ Φόρεστ (2-0) και έδωσε στους “μπλε” την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε το πέναλτι του Σεσκ Φάμπρεγκας (σ.σ. μετακομίζει στη Μονακό), ενώ είχε και άλλες σημαντικές επεμβάσεις. Ο Μοράτα όμως… κούνησε δυο φορές τα αντίπαλα δίχτυα (σκόραρε στο 49′ και στο 59′ αλλά δεν πανηγύρισε), ενώ έχασε και ένα… άχαστο από πολύ κοντά.

Την ίδια ώρα, η Μίντλεσμπρο νίκησε με 5-0 την Πίτερμπορο, με τον Ντίμι Κωνσταντόπουλο να… γράφει ιστορία. Σε ηλικία 40 χρόνων , ενός μήνα και επτά ημερών, ο Έλληνας πορτιέρε έγινε ο γηραιότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου.

5⃣ years on from the weekend he made his first #Boro outing, @Dimster23 becomes our oldest-ever player 👏

Elsewhere in the line-up, Rajiv van La Parra debuts for #Boro and Grant Leadbitter makes his 500th career appearance #UTB pic.twitter.com/hqVRhc2THP

— Middlesbrough FC (@Boro) January 5, 2019