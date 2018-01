Την επέκταση της συμφωνίας της με τον Ζοσέ Μουρίνιο μέχρι το καλοκαίρι του 2020, με οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμα χρόνο, ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 55χρονος Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε την Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2016 και έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου που κέρδισε κάποιο σημαντικό τίτλο στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο των “κόκκινων διαβόλων”, αυτόν του Europa League 2017.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.

Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI

— Manchester United (@ManUtd) January 25, 2018