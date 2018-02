Το… όνειρο του πραγματικότητα φαίνεται πως έκανε ο Γιουσέιν Μπολτ, υπογράφοντας συμβόλαιο με ποδοσφαιρική ομάδα, χωρίς όμως να κάνει ακόμα γνωστό το όνομά της.

“Μόλις έχω υπογράψει με μια ποδοσφαιρική ομάδα. Την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, θα μάθετε ποια είναι η ομάδα”, πόσταρε ο Τζαμαϊκανός οκτώ φορές Ολυμπιονίκης στα social media που έχει.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018