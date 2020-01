Σε ένα κλειστό ματς, με λίγες καλές στιγμές, ο Τσίρο Ιμόμπιλε έδωσε τη λύση για τη Λάτσιο που νίκησε τη Νάπολι, για να πλησιάσει στους τρεις βαθμούς τις Ίντερ και Γιουβέντους που ισοβαθμούν στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, ενώ αύξησε τη διαφορά από την συμπολίτισσα Ρόμα στους 7 βαθμούς.

Αυτή ήταν η 10η διαδοχική νίκη για την ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι στο πρωτάθλημα, η οποία ήρθε και με τη βοήθεια της τύχης αφού στη φάση του 82ου λεπτού, όταν μπήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ο Οσπίνα έκανε απίστευτη γκάφα, επιτρέποντας στον Ιμόμπιλε να σκοράρει.

80' Lazio 0 Napoli 0.

Ospina gets a back pass which he could have passed easily to the defenders but choses to pull a dram a and assists Ciro Immobile with the goal. There is a reason Arsenal let him go, we are really gargantuans!

pic.twitter.com/leQlyqUPns

