Ο Ναϊνγκολάν το μετάνιωσε! “Είναι χάλια στην Ίντερ, θέλω να γυρίσω στη Ρόμα”

Sono stati divulgati alcuni vocali whatsapp di Nainggolan. Di certo Radja non ne esce bene ascoltandoli. Non sappiamo se fossero parte di un discorso più ampio e se ce ne siano altri che non sono stati fatti girare. Di certo provengono dall’ambiente romano, interessato a mostrare un Ninja giallorosso e desideroso di tornare nella Capitale. Creare polemiche è facile, noi per correttezza vi riportiamo gli audio e ognuno ne tragga le proprie conclusioni. P.S: Neanche a Natale possiamo stare tranquilli! #lineainter #nainggolan