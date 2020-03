Απίστευτο σκηνικό μετά τον αποκλεισμό της Τότεναμ από τη Νόριτς στο Κύπελλο Αγγλίας. Ο Έρικ Ντάιερ έκανε “ντου” στην εξέδρα, θέλοντας να τα βάλει με φίλαθλο των “σπερς”.

Η Τότεναμ υπέστη αποκλεισμό – σοκ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, χάνοντας στη διαδικασία των πέναλτι από την Νόριτς (1-1 το σκορ στην κανονική διάρκεια και 3-2 στις εκτελέσεις από τη βούλα).

Μετά το τέλος του αγώνα, ο μέσος της Τότεναμ, Έρικ Ντάιερ, προσπάθησε να… μιμηθεί τον Ερίκ Καντονά, όταν εκνευρίστηκε με φίλο της ομάδας.

Ο Άγγλος διεθνής ανέβηκε στην εξέδρα, πηδώντας με ταχύτητα πάνω από τα καθίσματα προκειμένου να φτάσει στον φίλαθλο, πριν τον συγκρατήσουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας. Πιστεύεται ότι ο αδελφός του ήταν στο μέρος της εξέδρας όπου συνέβη το περιστατικό.

«Νομίζω ότι ο Ερικ έκανε κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε οι επαγγελματίες, αλλά ίσως όλοι μας θα το κάναμε», δήλωσε ο προπονητής της Τότεναμ, Ζοσέ Μουρίνιο.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a

So Eric Dier just launched passed me at #TottenhamHotspur game against #Norwich to launch into a fan. Make of that what you will @SpursOfficial pic.twitter.com/4HVz1fm6t4