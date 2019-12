Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για Καρβάλιο!

Τα “σκάει” για τον Ζοάο Καρβάλιο! Ο Άγγλος δημοσιογράφος, Άλαν Νίξον, παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Νότιγχαμ και αναφέρει ότι ο 22χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θ’ αποχωρήσει από την Φόρεστ.

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση φίλου της αγγλικής ομάδας για το αν ο Ζοάο Καρβάλιο πηγαίνει στον Ολυμπιακό, εκείνος απάντησε θετικά! Σύμφωνα με τον Νίξον, ο παίκτης δεν θα πάει με τη μορφή δανεισμού στους “ερυθρόλευκους” και η μετεγγραφή του θα κοστίσει περίπου 12 εκατ. ευρώ. Από τους “ερυθρόλευκους” όμως δεν επιβεβαιώνεται τίποτα όσον αφορά ενδεχόμενη μετεγγραφή, τουλάχιστον επίσημα και μέχρι στιγμής.

Δείτε τις αναρτήσεις του Άγγλου δημοσιογράφου, Άλαν Νίξον στο Twitter σχετικά με το ζήτημα

Hoping for some clarity on Carvalho shortly. https://t.co/sxZlCppB89

Imagine so. Big money for a player who doesn’t start all that much. https://t.co/tWYTaICT18

— Alan Nixon (@reluctantnicko) December 27, 2019