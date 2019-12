Το επιβλητικό “Theatre du Chatelet” στο Παρίσι γέμισε από… αστέρια του ποδοσφαίρου (σ.σ. έλειπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο) εκεί όπου ο Λιονέλ Μέσι “έλαμψε” για μια ακόμα φορά πιο δυνατά απ’ όλους!

Ο Λιονέλ Μέσι κράτησε στα χέρια του την έκτη “Χρυσή Μπάλα” της καριέρας του ( 2009, 2010, 2011, 2012 και 2015), αφήνοντας πίσω του -με πέντε- τον Κριστιάνο Ρονάλντο και… γράφοντας ιστορία!



Την περσινή χρονιά, ο Μέσι έφτασε στην κατάκτηση της La Liga με την Μπαρτσελόνα, ενώ δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό του Champions League, αφού οι Καταλανοί αποκλείστηκαν στα ημιτελικά. Ο Αργεντινός δεν κατέκτησε ούτε το Copa del Rey, αλλά ούτε και το Copa America. Ωστόσο, έκανε εξαιρετική χρονιά σε ατομικό επίπεδο, αφού κατέκτησε το “Χρυσό Παπούτσι”.

WHAT AN IMAGE! 👀 When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Το γαλλικό αθλητικό περιοδικό France Football απένειμε τα βραβεία στους κορυφαίους της χρονιάς, με τον διάσημο Αργεντινό να πηγαίνει στην εκδήλωση συνοδευόμενος από την οικογένεια του και να κερδίζει τόσο τον Πορτογάλο επιθετικό της Γιουβέντους, όσο και τον Ολλανδό αμυντικό, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, που κατέκτησε το Champions League και που για πολλούς θα έπρεπε να πάρει το βραβείο.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Πίσω από τον Λιονέλ Μέσι ήρθαν κατά σειρά οι Φαν Ντάικ και Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Σανιό Μανέ και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η τελική κατάταξη της δεκάδας

1.Μέσι (Μπαρτσελόνα)

2. Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

3. Ρονάλντο (Γιουβέντους)

4. Μανέ (Λίβερπουλ)

5. Σαλάχ (Λίβερπουλ)

6. Μπαπέ (ΠΣΖ)

7. Άλισον (Λίβερπουλ)

8. Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου)

9. Μπ. Σίλβα (Μαν. Σίτι)

10. Μαχρέζ (Μαν. Σίτι)

Να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 26 χρόνια, κανένας Ισπανός δεν κατάφερε να περάσει στην λίστα των τριών φιναλίστ για το βραβείο Ballon d’Or. Συνολικά 32 παίκτες είχαν την τιμή να είναι μεταξύ αυτών που επιλέχθηκαν από το 1994 έως το 2018.

What a view at Theatre de Châtelet in Paris! #ballondor pic.twitter.com/vLSnrefVpA — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Τελευταία φορά που ο Αργεντινός, νικητής επίσης του βραβείου The Best της FIFA, είχε κατακτήσει την “Χρυσή Μπάλα”, ήταν το 2015. Την περασμένη σεζόν ο Λιονέλ Μέσι είχε βρεθεί στην πέμπτη θέση στη σχετική ψηφοφορία. Στις γυναίκες, το συγκεκριμένο βραβείο πήγε στην αρχηγό των ΗΠΑ, Μέγκαν Ραπινό.



Να αναφέρουμε ότι η Μισέλ Ομπάμα, σύζυγος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, συγχαίρει την Μέγκαν Ραπίνο που κατέκτησε το βραβείο της “Χρυσής” Μπάλας στις γυναίκες.

Να σημειωθεί ότι ο περσινός νικητής της “Χρυσής Μπάλας”, Λούκα Μόντριτς, δεν κατάφερε φέτος να είναι ούτε καν στους 30 τελικούς υποψήφιους. Παρόλα αυτά, έδωσε κανονικά το “παρών” στην εκδήλωση!

Το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα για το 2019 (Yachine Trophy) έλαβε ο κάτοχος του Champions League με την Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ. Ο Βραζιλιάνος άφησε στην 2η θέση τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν της Μπαρτσελόνα και στην 3η θέση τον Έντερσον Μοράες της Σίτι.

Το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο (Kopa Trophy) για το 2019 έλαβε ο Ματίας Ντε Λίχτ, από τα χέρια του περσινού νικητή, Κιλιάν Εμπαπέ. Ο νυν παίκτης της Γιουβέντους έκανε απίστευτη περσινή σεζόν με τον Άγιαξ.

Περισσότερα σε λίγο…