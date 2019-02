Ο Πογκμπά «χόρεψε» την Τσέλσι! Η Γιουνάιτεντ στα προημιτελικά του Κυπέλλου – video

«Σόου» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο. Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ νίκησε με 2-0 την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτς» και πήρε το «εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Έτσι, η Γιουνάιτεντ πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup για πέμπτη διαδοχική σεζόν, «πετώντας» εκτός θεσμού την κάτοχο και… παίρνοντας εκδίκηση για τον περσινό χαμένο τελικό του Κυπέλλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των «κόκκινων» διαβόλων» ήταν ο Πολ Πογμπά, που δείχνει… αναγεννημένος από τη στιγμή που έφυγε από τον πάγκο της ομάδας ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πογκμπά έβγαλε τη σέντρα στο 1-0 του Ερέρα (με κεφαλιά στο 31′), ενώ ήταν αυτός που με καρφωτή κεφαλιά από σέντρα του Ράσφορντ στο 45’ έκανε το τελικό 2-0 κόντρα στην Τσέλσι.

Να αναφέρουμε πάντως πως οι «μπλε» είχαν κάποιες καλές στιγμές πριν δεχθούν τα δυο γκολ. Στο 11’ ο Ρομέρο έδιωξε δύσκολα την εκτέλεση φάουλ του Λουίς, ενώ στη εξέλιξη της φάσης ο Πέδρο σούταρε στην κίνηση, αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων μπλόκαρε.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Ιγκουαΐν πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, η μπάλα όμως έφυγε δίπλα από το δοκάρι.

