Ο προπονητής της Βραζιλίας απάντησε στον Τραμπ με τα πέντε δάχτυλα! video

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, βρέθηκε στο Λευκό Οίκο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μια δημοσιογράφος από τη Βραζιλία προσπάθησε να κάνει μια ερώτηση στον Τραμπ και εκείνος την ρώτησε από ποια χώρα είναι. “Από τη Βραζιλία, έχουμε την καλύτερη ομάδα στον κόσμο”, είπε η δημοσιογράφος, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να αναφέρει: “Είχε όμως κάποια προβλήματα πρόσφατα”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φυσικά σχολίασε την κακή πορεία – εικόνα που είχε η Βραζιλία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ο προπονητής της Βραζιλίας, Τίτε, ενημερώθηκε για το σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ και του… έστειλε μια “πληρωμένη” απάντηση.

Tite responds to the president of the United States of America on a joke Donald Trump made with a Brazilian journalist about Brazilian football:

"We have 5 World Cups. Maybe he should inform himself better about history." pic.twitter.com/HQU4bJocNV

