Ο πρώτος προπονητικός τίτλος του Ραούλ ήρθε κόντρα στην Μπαρτσελόνα!

Ήταν ο “πρίγκιπας” της Μαδρίτης. Ο Ραούλ δόξασε τη φανέλα της Ρεάλ, κερδίζοντας με τους “μερένγγες” πολλούς τίτλους και σκοράροντας στην πλειοψηφία των clasico με την Μπαρτσελόνα που αγωνίστηκε.

Τώρα όμως, ο Ραούλ προπονεί την ομάδα κάτω των 14 ετών της “Βασίλισσας” και κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο ως τεχνικός, σε τελικό κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα των Καταλανών.

Για την ιστορία, η Ρεαλ Cadete B κέρδισε με 2-0 την Μπαρτσελόνα και πήρε το τουρνουά “Sant Gabriel”.

Raúl González won his first tournament as coach of the Cadete B, where he managed to beat Barcelona 2-0 in the final. pic.twitter.com/iGpyucGLAT

— Madrid Centre (@madridcentre) September 2, 2018