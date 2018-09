Στο «Ολντ Τράφορντ» βρίσκεται ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο θρυλικός προπονητής ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας του και θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Γουλβς.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο Σερ Άλεξ είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο κι είχε υποβληθεί σε επέμβαση, με τον κόσμο να μην έχει ενημέρωση για την εξέλιξη της υγείας του για αρκετές εβδομάδες.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Μαν. Γιουνάιτεντ, ο 76χρονος τεχνικός έχει πάει στο «Ολντ Τράφορντ» από νωρίς και θα τιμηθεί από το σύλλογο πριν την αναμέτρηση.

We encourage fans attending today's game at Old Trafford to be in your seats for 14:45 BST as we prepare to honour Sir Alex's return. #MUFC pic.twitter.com/1EcdzugFF9

— Manchester United (@ManUtd) September 22, 2018