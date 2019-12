Ο Σόλσκιερ πανηγύρισε μαζί με τον “δάσκαλο” Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! video

Μία νίκη με ιδιαίτερη σημασία, βαθμολογικά αλλά κυρίως σε γόητρο, πήρε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι της πόλης το βράδυ του Σαββάτου (7/12). Οι “κόκκινοι διάβολοι” επικράτησαν με 2-1 μέσα στο “Έτιχαντ”, απομακρύνοντας στους 14 βαθμούς από την κορυφή (που βρίσκεται η Λίβερπουλ) τους “πολίτες”.

Μετά τη λήξη του ματς ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ήταν πανευτυχής για τη μεγάλη επιτυχία και πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια σήκωσε τη γροθιά του και έκανε νόημα προς τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έδωσε το “παρών” στις κερκίδες του γηπέδου και είδε τον παλιό του παίκτη να οδηγεί τη Γιουνάιτεντ σε μία πολύ μεγάλη νίκη.

Ole Gunnar Solskjaer to Sir Alex Ferguson after the game 🔴 [sky] pic.twitter.com/v0Tn8iVwxC #MUFC

— MUFC Scoop (@MUFCScoop) December 7, 2019