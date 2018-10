View this post on Instagram

Ο πρωταθλητής Ευρώπης και αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιειρίνια, στέκεται δίπλα στην προσπάθεια αγοράς νέου αναπηρικού αμαξιδίου-ορθοστάτη αξίας 3.553 ευρώ για την Ασπασία Μπόγρη, και προσφέρει την φανέλα που φορούσε απέναντι στην Τσελσι για το Γιουροπα Λιγκ. Τώρα σε δημοπρασία, στο www.charityidols.gr "Solidarity 4 Ever'' #adelinovieirinha #vieirinha #20 #captain #paokfc #charityidols #solidarity4ever #happycharity #aspasiampogri #europalegue @vaso_vergidou_vieirinha