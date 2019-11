ΟΦΗ: Βγήκαν στους δρόμους οι παίκτες! Μοίρασαν φυλλάδια – pics

View this post on Instagram

"Ασφαλής πορεία" με οδηγό τον @oficretefc και όχημα την @avisgreece! Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και μέλη της διοίκησης της ομάδας μας, βγήκαν στους δρόμους του Ηρακλείου και μοίρασαν φυλλάδια στους οδηγούς για την ασφαλή οδήγηση! #ofifamily #oficrete #oficretefc #avis #avisgreece #asfalisporeia