Στο ποστάρισμα του, το “Goal.com” χρησιμοποίησε μια πανηγυρική φωτογραφία από το τελευταίο τρόπαιο που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, γράφοντας το ακόλουθο μήνυμα…

«Η μόνη ελληνική ομάδα που έχει τελειώσει μια σεζόν αήττητη.

Η πιο πετυχημένη ομάδα της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Μια από τις τρεις ομάδες που δεν έχει ποτέ υποβιβαστεί από τη μεγάλη κατηγορία.

Χρόνια Πολλά, Παναθηναϊκέ”.

💪 The only Greek club in history to finish a top flight campaign unbeaten

🌍 The most successful Greek club in Europe

🙌 One of only three teams not to be relegated from the top division

Happy Birthday, Panathinaikos F.C.! 🎁 pic.twitter.com/GdlSLJUBt8

— Goal (@goal) February 3, 2019