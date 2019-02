Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με μια απουσία η αποστολή του Μαρτίνς

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ομάρ Ελαμπντελαουί είναι το μοναδικό όνομα που δεν βρίσκεται στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Νορβηγός μπακ δεν έχει ξεπεράσει τον πρόσφατο τραυματισμό του και έμεινε και σε αυτό το ματς εκτός αποστολής, με τον Βασίλη Τοροσίδη να είναι το μεγάλο φαβορί για να ξεκινήσει στη θέση του.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε μια 24μελή αποστολή, από την οποία θα προκύψει η τελική 18άδα του ματς του “Γ. Καραϊσκάκης”.

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #squadlist pic.twitter.com/FZDifyBmiA

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 16, 2019