Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Γκαρθία για το ντέρμπι!

Ο Όσκαρ Γκαρθία επέλεξε όλους τους παίκτες που υπολογίζονται και είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στα πλάνα του βρίσκονται κανονικά οι Ομάρ Ελαμπντελαουί και Λεονάρντο Κούτρης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Εκτός έμειναν οι Ίγκορ, Μαρτίνς και Βέργος.

Ανδρούτσος, Μποτία, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φορτούνης, Ζιλέ, Χατζισαφί, Ίβουσιτς, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μιραλάς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The players selected for the match against AEK.#olympiacos #slgr #superleaguegreece #karaiskaki #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/n6ZmT2eiHe

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 3, 2018