Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Μπενζιά στο ντέρμπι! “Μέσα” ο Τοροσίδης

Χωρίς τον Γιασίν Μπενζιά θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό (27.10.2019) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Γαλλοαλγερινός άσος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από μυϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να το ξεπεράσει και ως εκ τούτου τέθηκε εκτός αποστολής.

Εκτός έμειναν -όπως ήταν αναμενόμενο- οι Βαλμπουενά, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος και Σισέ. Αντίθετα, στα 21 ονόματα που ανακοινώθηκαν μπήκε ο Βασίλης Τοροσίδης που είχε χτυπήσει στο ματς με τον ΟΦΗ.

Αλέν, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Γκερέρο, Γκιλιέρμε, Καραργύρης, Κούτρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μασούρας, Μεριά, Παπαδόπουλος, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Σουντανί, Τοροσίδης, Τσιμίκας.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #Slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/bud6gUrPLH

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2019